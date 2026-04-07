كتائب حزب الله العراقية: سنفرج عن الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون

الوكيل الإخباري- قالت كتائب حزب الله العراقية، الثلاثاء إنها ستُفرج عن الصحفية الأميركية المخطوفة شيلي كيتلسون، مضيفة أنها يتعين عليها مغادرة العراق على الفور.

