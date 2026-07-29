كراكاس تستدعي السفير الإيراني عقب تصريحات اعتُبرت "مهينة"

الوكيل الإخباري- استدعت كراكاس السفير الإيراني لدى فنزويلا الثلاثاء، عقب تصريحات صدرت عن طهران واعتُبرت "مهينة وغير لائقة"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

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