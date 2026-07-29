الأربعاء 2026-07-29 09:50 ص

كراكاس تستدعي السفير الإيراني عقب تصريحات اعتُبرت "مهينة"

وأمر الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل الى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، واستهداف مصدر د
فنزويلا
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   استدعت كراكاس السفير الإيراني لدى فنزويلا الثلاثاء، عقب تصريحات صدرت عن طهران واعتُبرت "مهينة وغير لائقة"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وجاء في البيان "استُدعي سفير إيران لدى فنزويلا إلى وزارة الخارجية الفنزويلية لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات مسيئة وغير لائقة وُجّهت ضد مؤسسات فنزويلا وسلطاتها".

 
 


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