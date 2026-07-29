كراكاس تستدعي السفير الإيراني عقب تصريحات اعتُبرت "مهينة"

وجاء في البيان "استُدعي سفير إيران لدى فنزويلا إلى وزارة الخارجية الفنزويلية لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات مسيئة وغير لائقة وُجّهت ضد مؤسسات فنزويلا وسلطاتها".
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