كرة نارية في السماء تهز مباني أمريكا وتثير الذعر

الوكيل الإخباري- دفعت بلاغات عن انفجار في أنحاء منطقة نيو إنغلاند بالولايات المتحدة، السبت، أجهزة الشرطة وغيرها إلى التحرك السريع لفهم سبب دويّ مزدوج هزّ المباني في ولايتي ماساتشوستس ورود آيلاند.





وأفادت الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية أن الدويّ الذي سُمع حوالي الساعة 2:30 مساءً (بالتوقيت الشرقي) كان في الواقع ناتجاً عن نيزك يبلغ عرضه حوالي 90 سنتيمتراً دخل الغلاف الجوي بالقرب من حدود ولايتي نيو هامبشاير مع ماساتشوستس، شمال بوسطن.



وقال روبرت لانسفورد، مسؤول برنامج مكافحة الحرائق، إن الجمعية تلقت عشرات البلاغات من ديلاوير إلى مونتريال، حيث سمع الناس الدويّ المزدوج، وشعروا باهتزاز الأرض، أو شاهدوا كرة نارية وصفها بأنها تشبه شهاباً في سماء النهار.



وأضاف: "كان بالتأكيد أكبر من كرة نارية عادية، إذ بلغ عرضه حوالي متر واحد".



لكن لانسفورد استبعد أن يكون النيزك قد اصطدم بالأرض.



وقال مسؤول في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "نحتاج إلى مزيد من المعلومات حول مسار النيزك وسرعته وجوانب أخرى للتأكد من اصطدامه بالأرض، ولكن إن لم يحترق، لكان قد سقط في المحيط. فمعظم النيازك تحترق قبل اصطدامها بالأرض".



ونشر سكان في عدد من الولايات الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات عن شعورهم باهتزاز المباني التي كانوا فيها. وسُجلت عدة مقاطع فيديو على منصة إكس ما بدا وكأنه دويّ انفجارين سريعين، دون وجود حريق أو دخان أو أي مؤشرات مرئية أخرى.



وأكد المتحدث باسم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ستيف سوبي، أن العديد من الأشخاص قدموا بلاغات إلى الهيئة، وأبلغوا عن شعورهم بالاهتزاز لدى المركز الوطني لمعلومات الزلازل.



وأنشأت الهيئة صفحة خاصة بالحدث، بناءً على عدد البلاغات التي تلقتها على موقعها الإلكتروني بعنوان "هل شعرت به؟"، لكن سوبي قال إنه لم يتم تسجيل أي حدث على أجهزة رصد الزلازل التابعة للهيئة، وهذا يعني أن الاهتزاز لم يكن بسبب زلزال.





