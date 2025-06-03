الثلاثاء 2025-06-03 10:02 م
 

كسوة الكعبة.. خيوط من ذهب وحرير بمواصفات وجودة لا تتأثر بالظواهر الجوية

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
 
الثلاثاء، 03-06-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة أحمد السويهري إن تكلفة صناعة كسوة الكعبة المشرفة هذا العام بلغت 25 مليون ريال سعودي (ما يقارب 4.7 مليون دينار أردني).اضافة اعلان


وأضاف، خلال زيارة وفد إعلامي يمثل عددا من وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون العربية والأجنبية الثلاثاء إلى مصنع كسوة الكعبة المشرفة، أن كسوة الكعبة المشرفة مصنعة من خيوط الذهب عالية الجودة التي يتم استيرادها من ألمانيا، إضافة إلى الحرير الذي يصنع من أفضل الأنواع ويستورد من إيطاليا، مشيرا إلى أن عمل الكسوة يستغرق 10 أشهر لاستبدال الكسوة مرة واحدة سنويا في الثامن من ذي الحجة.

وأكّد أن مواصفات خيوط وكسوة الكعبة عالية جدا من حيث جودتها التي لا تتأثر بالظواهر الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

واستعرض السويهري للوفد الصحفي مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة، والتي تحاك في المملكة العربية السعودية منذ قرن من الزمان، حيث يبلغ إجمالي الصناع الذين يشاركون في إعداد الكسوة 159 صانعا للخيوط الذهبية والفضية المكونة لكسوة الكعبة المشرفة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة.

وبين أن الكعبة تحتوي على 5 قناديل يعلوها قنديل "الله أكبر" دلالة لبداية الطواف، إضافة إلى أنها تحتوي على 4 صمديات وعلى 7400 خيط وعلى 54 منسوجا مذهّبا.

وخلال الزيارة، جرى عرض فيلم تسجيلي يستعرض مراحل اختبار الحرير (النعومة والمقاومة) قبل الصباغة، وبدء مرحلة غسيل الخيوط ثم مرحلة الصبغ باللون الأسود؛ ليحل الأسود مكان الأبيض وبالتجفيف يتم تحويل الخيط إلى تسعة خيوط تتصف بالنعومة والقوة وتقاوم الظواهر الجوية وارتفاع درجة الحرارة.
 
gnews

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