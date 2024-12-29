كشف سبب حادث الطائرة الكورية المنكوبة الذي أودى بحياة 120 شخصا

وقالت وكالة "يونهاب" إن الطائرة كانت تقل 181 شخصاً، بينهم 6 أفراد من طاقم الضيافة. ، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.
وأسفر الحادث عن مقتل 120 شخصًا وفقا لما اعلنت السلطات الكورية الجنوبية .
وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء المحاولة الأولى عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.
ونقلت "يونهاب" عن السلطات قولها إن الحادث قد يكون وقع أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط.
ووفقًا لما قاله مسؤول في موقع الحادث، فإن الطائرة التي حاولت الهبوط بدون عجلات في المرة الثانية فشلت في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسم الطائرة لأضرار بعد اصطدامه بهيكل في نهاية المطار، مما أدى إلى نشوب الحريق.
ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 هو الاصطدام بالطيور.
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