كشف سبب حادث الطائرة الكورية المنكوبة الذي أودى بحياة 120 شخصا

الوكيل الإخباري- كان من المتوقع أن تهبط الطائرة التابعة لشركة الطيران "جيجو إير" والعائدة من تايلاند في مطار موان الدولي الذي يقع على بعد 288 كيلومترًا جنوب غرب سيول، في الساعة 8:30 صباح الأحد، بالتوقيت المحلي ( في البلاد)، إلا أن عملية الهبوط هذه انتهت بكارثة.



وقالت وكالة "يونهاب" إن الطائرة كانت تقل 181 شخصاً، بينهم 6 أفراد من طاقم الضيافة. ، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.



وأسفر الحادث عن مقتل 120 شخصًا وفقا لما اعلنت السلطات الكورية الجنوبية .



وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء المحاولة الأولى عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.



ونقلت "يونهاب" عن السلطات قولها إن الحادث قد يكون وقع أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط.



ووفقًا لما قاله مسؤول في موقع الحادث، فإن الطائرة التي حاولت الهبوط بدون عجلات في المرة الثانية فشلت في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسم الطائرة لأضرار بعد اصطدامه بهيكل في نهاية المطار، مما أدى إلى نشوب الحريق.



ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 هو الاصطدام بالطيور.

اضافة اعلان

#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/YijdZnYZ4Q شاهد لحظة تحطم طائرة بوينج 737-800 التي تحمل على متنها 181 شخصًا ب #كوريا_الجنوبيه December 29, 2024

سكاي نيوز عربية