 
الأحد 2024-12-29 08:26 ص
 

كشف سبب حادث الطائرة الكورية المنكوبة الذي أودى بحياة 85 شخصا

لقطة اثناء الهبوط
لقطة اثناء الهبوط
الأحد، 29-12-2024 07:37 ص

الوكيل الإخباري-   كان من المتوقع أن تهبط الطائرة التابعة لشركة الطيران "جيجو إير" والعائدة من تايلاند في مطار موان الدولي الذي يقع على بعد 288 كيلومترًا جنوب غرب سيول، في الساعة 8:30 صباح الأحد، بالتوقيت المحلي ( في البلاد)، إلا أن عملية الهبوط هذه انتهت بكارثة.

وقالت وكالة "يونهاب" إن الطائرة كانت تقل  181 شخصاً، بينهم 6 أفراد من طاقم الضيافة. ، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

وأسفر الحادث عن مقتل 85 شخصًا وفقا لما اعلنت السلطات الكورية الجنوبية .

وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء المحاولة الأولى عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

ونقلت "يونهاب" عن السلطات قولها إن الحادث قد يكون وقع أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط.

ووفقًا لما قاله مسؤول في موقع الحادث، فإن الطائرة التي حاولت الهبوط بدون عجلات في المرة الثانية فشلت في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسم الطائرة لأضرار بعد اصطدامه بهيكل في نهاية المطار، مما أدى إلى نشوب الحريق.

ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 هو الاصطدام بالطيور.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية وفاة طفل بحادث دهس في البيادر

ا

عربي ودولي سعيا لتسوية المسألة الكردية.. وفد نيابي تركي يلتقي أوجلان بسجنه

تعبيرية

اقتصاد محلي غرام الذهب 21 يتماسك عند سعر 53.3 ديناراً محلياً

تعبيرية

وظائف الحكومة تدعو أردنيين لغايات التعيين (أسماء)

لقطة اثناء الهبوط

عربي ودولي كشف سبب حادث الطائرة الكورية المنكوبة الذي أودى بحياة 85 شخصا

تعبيرية

أخبار محلية صانع محتوى أردني شهير: هذا ما طلبه مني نظام الأسد !

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

فلسطين ثلاثة شهداء في غارة الاحتلال على منزل بغزة



 




الأكثر مشاهدة