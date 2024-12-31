 
الثلاثاء 2024-12-31 05:29 م
 

كشف عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الداخلية التركي، علي ييرلي كايا أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل طوعي، عقب سقوط نظام بشار الأسد، بلغ حتى أمس الاثنين 35 ألفا و114.

وأوضح ييرلي كايا، في لقاء خاص مع قناة NTV التركية أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم، منذ عام 2017، بلغ 775 ألفا و114.

اضافة اعلان


وذكر أن معظم العائدين هم من سكان محافظة حلب، وأكثر الولايات التركية المودعة للاجئين السوريين هي إسطنبول، ثم غازي عنتاب وشانلي أورفا وهاتاي ومرسين، معربا عن استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع نظيرتها السورية، فيما يتعلق بمجال اختصاصها.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية اتفاقيتان بين "جائزة الحسن للشباب" و"دار الإحسان"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تعلن عن الدفعة الثانية من مرشحي قروض إسكان المعلمين

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تمنح الحمادشة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة

شعار القوات المسلحة الأردنية

شؤون برلمانية مذكرة نيابية لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

مصفاة بترول

أخبار محلية نظام جديد لترخيص أنشطة المشتقات البترولية

وزارة الاستثمار

أخبار محلية إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على 12 مروجاً وتاجراً للمخدرات من بينهم مصنفان خطران

محطة محروقات

أخبار محلية الحكومة ترفع سعر الديزل والبنزين 90



 




الأكثر مشاهدة