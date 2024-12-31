 
الثلاثاء 2024-12-31 03:40 م
 

كشف عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذي عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

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أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الداخلية التركي، علي ييرلي كايا أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل طوعي، عقب سقوط نظام بشار الأسد، بلغ حتى أمس الاثنين 35 ألفا و114.

وأوضح ييرلي كايا، في لقاء خاص مع قناة NTV التركية أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم، منذ عام 2017، بلغ 775 ألفا و114.

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وذكر أن معظم العائدين هم من سكان محافظة حلب، وأكثر الولايات التركية المودعة للاجئين السوريين هي إسطنبول، ثم غازي عنتاب وشانلي أورفا وهاتاي ومرسين، معربا عن استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع نظيرتها السورية، فيما يتعلق بمجال اختصاصها.

 

RT

 
gnews

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