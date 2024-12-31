كشف مصدر جوازات السفر المزورة بحوزة أفراد من آل الأسد بعد توقيفهم في لبنان

وكان الأمن العام اللبناني قد تنبه للجوازات المزوّرة، باعتبارها قديمة وليست بيومترية جديدة، ليتبيّن بعد التدقيق أن التزوير طال تواريخها، فأوقف السيدتين السوريتين من آل الأسد، ومنعهما من السفر، وجرى التحفظ عليهما لدى الجهات المعنية.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكر مصدر قضائي خاص من النيابة العامة التمييزية لـRT إنه تم "ختم محضر شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها رشا خزيم، اللتين أوقفتا في مطار بيروت لدى محاولتهما السفر إلى الخارج بواسطة جوازي سفر مزورين، وسيحال الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".
-
أخبار متعلقة
-
ميشال عون: هناك غموض في ملف الرئاسة بلبنان
-
الحوثيون: عملياتنا مستمرة حتى يتوقف العدوان على غزة
-
رئيس الائتلاف الوطني السوري: لم نتلق دعوة للمشاركة في الحوار الوطني
-
إسرائيل: إصابتان بسبب الهلع جراء إطلاق صاروخين من اليمن
-
توقف الملاحة في مطار بن غوريون
-
إصابات بحادث سير بسبب القصف اليمني
-
منظمة الصحة: المساعدات الطبية الأوروبية لن تصل إلى سوريا قبل الأسبوع المقبل
-
جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن