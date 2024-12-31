 
الثلاثاء 2024-12-31 03:41 ص
 

كشف مصدر جوازات السفر المزورة بحوزة أفراد من آل الأسد بعد توقيفهم في لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 31-12-2024 02:55 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن القائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان علي دغمان توقف السفارة عن إصدار الجوازات منذ 8 ديسمبر الجاري وأن الوثائق المزورة بحوزة أفراد من آل الأسد أصدرتها دائرة الهجرة في مدينة حلب.

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وأكد دغمان في تصريح صحفي أن "جوازات السفر السورية المزوّرة التي كانت في حوزة زوجة دريد الأسد وابنته في مطار بيروت منذ أيام، هي صادرة عن دائرة الهجرة في حلب".

 

وأضاف: "ليست صادرة عن السفارة السورية في لبنان التي كانت قد أوقفت إصدار الجوازات منذ 8 ديسمبر الجاري بسبب تضرر منظومة مركزية إدارة الهجرة والجوازات في دمشق".

وكان الأمن العام اللبناني قد تنبه للجوازات المزوّرة، باعتبارها قديمة وليست بيومترية جديدة، ليتبيّن بعد التدقيق أن التزوير طال تواريخها، فأوقف السيدتين السوريتين من آل الأسد، ومنعهما من السفر، وجرى التحفظ عليهما لدى الجهات المعنية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكر مصدر قضائي خاص من النيابة العامة التمييزية لـRT  إنه تم "ختم محضر شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها رشا خزيم، اللتين أوقفتا في مطار بيروت لدى محاولتهما السفر إلى الخارج بواسطة جوازي سفر مزورين، وسيحال الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".

 
gnews

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