كشف مصدر جوازات السفر المزورة بحوزة أفراد من آل الأسد بعد توقيفهم في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن القائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان علي دغمان توقف السفارة عن إصدار الجوازات منذ 8 ديسمبر الجاري وأن الوثائق المزورة بحوزة أفراد من آل الأسد أصدرتها دائرة الهجرة في مدينة حلب.

اضافة اعلان

وأكد دغمان في تصريح صحفي أن "جوازات السفر السورية المزوّرة التي كانت في حوزة زوجة دريد الأسد وابنته في مطار بيروت منذ أيام، هي صادرة عن دائرة الهجرة في حلب".