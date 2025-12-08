الإثنين 2025-12-08 11:18 م

كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة
كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة
الإثنين، 08-12-2025 10:46 م
الوكيل الإخباري-  أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، أن بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر الجاري لمناقشة خطط مستقبل غزة. اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم الحكومة شوش بدروسيان، في إحاطة عبر الإنترنت للصحفيين: "سيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس ترامب الإثنين 29 ديسمبر، وسيناقشان خطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية ضمن 'خطة وقف إطلاق النار'".

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ يناير، وقد تمتد لأسبوع، ولم يؤكد نتنياهو مدة لقائه ولا مكان عقد اللقاء. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة بين 28 ديسمبر و4 يناير 2026، ومن المرتقب عقد اللقاء في منتجع مار-أ-لاجو في فلوريدا.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان الخطوات المقبلة في خطة السلام الأميركية المتعلقة بغزة، إلى جانب اتفاقيات أمنية مع سوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية. وتنسق الأطراف العمل للتحول إلى "المرحلة الثانية" من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تتضمن بنودًا مثل نزع سلاح حركة حماس وإنشاء هيئة فلسطينية لإدارة شؤون غزة ونشر قوة دولية لحفظ السلام.

وجاء إعلان الزيارة بعد وقت قصير من زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والترز، إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن خطط غزة.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية

أخبار محلية الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية

كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

عربي ودولي كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

ل

أخبار محلية "صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"

ب

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد المشروع التنموي في الأزرق

ب

أخبار محلية بلدية بلعما تعالج هبوطًا بخط الغاز في شارع الخربة السمراء

لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة

عربي ودولي لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة

ل

أخبار محلية محافظ معان يوجه بتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء

استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة

فلسطين استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة



 






الأكثر مشاهدة