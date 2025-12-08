كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

وقالت المتحدثة باسم الحكومة شوش بدروسيان، في إحاطة عبر الإنترنت للصحفيين: "سيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس ترامب الإثنين 29 ديسمبر، وسيناقشان خطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية ضمن 'خطة وقف إطلاق النار'".
وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ يناير، وقد تمتد لأسبوع، ولم يؤكد نتنياهو مدة لقائه ولا مكان عقد اللقاء. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة بين 28 ديسمبر و4 يناير 2026، ومن المرتقب عقد اللقاء في منتجع مار-أ-لاجو في فلوريدا.
ومن المتوقع أن يناقش الطرفان الخطوات المقبلة في خطة السلام الأميركية المتعلقة بغزة، إلى جانب اتفاقيات أمنية مع سوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية. وتنسق الأطراف العمل للتحول إلى "المرحلة الثانية" من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تتضمن بنودًا مثل نزع سلاح حركة حماس وإنشاء هيئة فلسطينية لإدارة شؤون غزة ونشر قوة دولية لحفظ السلام.
وجاء إعلان الزيارة بعد وقت قصير من زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والترز، إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن خطط غزة.
سكاي نيوز
-
