الخميس 2026-06-11 08:06 م

كشف موقف ترامب من حضور المباراة الافتتاحية في كأس العالم

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أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 06:48 م

الوكيل الإخباري- لا يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام منتخب باراغواي، وفقا لعدة تقارير إعلامية نشرت الخميس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، من بينها موقع "بوليتيكو" ومجلة "ذا أتليتيك"، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي لن يحضر المباراة المقرر إقامتها في لوس أنجلوس غدا الجمعة.

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ولم يصدر البيت الأبيض أو وزارة الخارجية تعليقا فوريا على هذه التقارير.

 
 


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