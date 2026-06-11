كشف موقف ترامب من حضور المباراة الافتتاحية في كأس العالم

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، من بينها موقع "بوليتيكو" ومجلة "ذا أتليتيك"، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي لن يحضر المباراة المقرر إقامتها في لوس أنجلوس غدا الجمعة.
ولم يصدر البيت الأبيض أو وزارة الخارجية تعليقا فوريا على هذه التقارير.
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