 
الأربعاء 2024-10-09 03:02 م
 

"كلاشينكوف" تخطط للبدء بالإنتاج المتسلسل لرشاش АМ-17

رشاش АМ-17
رشاش АМ-17
الأربعاء، 09-10-2024 02:32 م

الوكيل الإخباري- تخطط شركة "كلاشينكوف" للبدء في الإنتاج الصناعي المتسلسل لرشاش "آ إم-17"، عام 2025.

وقد تم إدخال تعديلات في تصميمه بناء على نتائج استخدام هذا السلاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الخدمة الصحفية لـ"كلاشينكوف" إن "آ إم-17" سيحل محل رشاش "آ كا إس -74 أو" الذي دخل الخدمة في القوات المسلحة السوفيتية عام 1979. ومن أهم ميزات السلاح الجديد، حسب الخدمة الصحفية، استخدام البوليميرات فائقة المتانة في مكوناته، بما في ذلك في تصميم علبة الماسورة. ولدى الرشاش الجديد أخمص تلسكوبي ومفتاح لأنظمة الرماية ولوحة "بيكاتيني"  المرتبطة مع الماسورة وغيرها من المستجدات.

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ويتكون الرشاش الجديد من علبة الماسورة مع الماسورة والأخمص وعلبة إطلاق النيران والحاضن. وتم الربط بين علبة الماسورة وعلبة إطلاق النيران بواسطة وصلات عرضية. ويستخدم الرشاش في أثناء الرماية كل أنواع الطلقات عيار 5.45 ملم.


ويتسع مخزن الرشاش لـ30 طلقة. وصلت سرعة الرمي 850 طلقة في الدقيقة. وبلغ وزن الرشاش بدون المخزن 2.5 كيلوغرام. وطوله في وضع القتال 750 ملم، وطوله في وضع المسير 490 ملم.

 

RT

 
gnews

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