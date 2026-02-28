السبت 2026-02-28 06:48 م

كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

السبت، 28-02-2026 06:09 م
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن المرشد الإيراني علي خامنئي سيلقي خطاباً خلال دقائق، وذلك عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران.اضافة اعلان


ويأتي الخطاب المرتقب في ظل تصاعد حاد للتوتر في المنطقة، وسط ترقب داخلي وخارجي لما سيتضمنه من مواقف ورسائل سياسية بشأن التطورات الأخيرة.
 
 


