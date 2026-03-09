الإثنين 2026-03-09 11:08 ص

كم ستطول هذه الحرب ؟ مصادر توضح المدة والأهداف

كم ستطول هذه الحرب ؟ مصادر توضح المدة والأهداف
كم ستطول هذه الحرب ؟ مصادر توضح المدة والأهداف
 
الإثنين، 09-03-2026 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   كشف مسؤولون إسرائيليون أن الجيش يستعد لحملة عسكرية قد تستمر شهرًا على الأقل في إيران، تماشيًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن أربعة أسابيع لتحقيق أهداف الحملة.اضافة اعلان


وقال مسؤول في هيئة الأركان: "نستعد لشهر على الأقل من القتال في إيران. ترامب تحدث عن أربعة أسابيع، ونحن نستعد وفق هذا الجدول الزمني".

وشدد المسؤولون على أن المرحلة الراهنة تشكل "فرصة استراتيجية نادرة" لا يمكن تفويتها لإنهاء النظام الإيراني. وقال مسؤول كبير: "لا يمكن تفويت هذه الفرصة. لا يجب أن نرفع القدم عن دواسة الوقود حتى ينهار هذا النظام - لا نحن ولا الولايات المتحدة. هذه فرصة لن تتكرر لنا".

وأضاف مسؤولون آخرون أن الظروف العسكرية والسياسية المواتية تسمح بضرب عميق للقدرات الإيرانية، مع تعاون وثيق مع واشنطن.

وأكدت مصادر أمنية أن التعاون مع الولايات المتحدة وثيق بشكل غير مسبوق، مع تقسيم واضح للمناطق والأهداف. وقال مسؤول كبير: "الأمريكيون معنا - أعظم قوة في العالم. العمل مشترك والتنسيق ممتاز".

وكشفت المصادر أنه بعد أسبوع من الحملة، تركز فيه الجهد الهجومي على إسرائيل، ستشهد المرحلة الثانية تولي الولايات المتحدة زمام المبادرة بهجمات منهجية على القدرات العسكرية والصناعية الإيرانية.

وكشفت التقديرات أن إطلاق الصواريخ الإيرانية تراجع بشكل كبير نتيجة الضربات الإسرائيلية، حيث دمر الجيش نحو 70% من قاذفات الصواريخ الباليستية، مع بقاء 150 قاذفة فقط من أصل 460.

وأوضح مسؤولون أن إيران تحاول فتح "السدادات" التي وضعتها إسرائيل على الأنفاق لاستعادة قدراتها، لكنها تفشل في ذلك بسبب استمرار الاستهداف الممنهج للقادة والمقرات ومواقع الإطلاق.

وحذر مسؤولون من أن وقف الحملة مبكرًا قد يسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها بسرعة بمساعدة الصين وكوريا الشمالية. وأكدوا أن النجاح العسكري سيحتاج في النهاية إلى تحرك داخلي من الشعب الإيراني، مع تفاؤلهم بنتائج العملية المشتركة مع الأمريكيين.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

عربي ودولي هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

بعد مرور نحو ست سنوات على إطلاق هاتف iPhone 11، ما يزال الجهاز مستخدمًا لدى كثيرين بفضل أدائه الجيد واستمرار حصوله على التحديثات البرمجية من شركة Apple. ورغم تقدّم عمره مقارنة بالهواتف الأحدث، فإنه ل

تكنولوجيا بعد 6 سنوات.. ماذا تغير بين آيفون 11 و17؟

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

فن ومشاهير رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

فلسطين 3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

تيم حسن

فن ومشاهير كيف علّق تيم حسن على وفاة زميله في مسلسل "مولانا"؟

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية

فن ومشاهير هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب



 






الأكثر مشاهدة