الأحد 2026-04-26 11:18 ص

كم مرة تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   تحوّل حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ليل السبت، إلى مشهد أمني متوتر بعد سماع دوي طلقات نارية داخل فندق واشنطن هيلتون، ما دفع عناصر الخدمة السرية إلى التحرك سريعاً وإجلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب من القاعة.اضافة اعلان


ويضاف هذا الحادث إلى سلسلة وقائع أمنية خطيرة رافقت ترامب خلال مسيرته السياسية، في مشهد نادر بالنسبة إلى رئيس أميركي في العصر الحديث.


وتم إطلاق النار حوالي الساعة 8:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في فندق واشنطن هيلتون، حيث كان يقام حفل العشاء.

وكان من المقرر أن يلقي ترامب كلمة في الحفل، كما حضره نائبه جي دي فانس، وعدد من أعضاء الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس.

وقال ترامب للصحفيين بعد إطلاق النار: "ليست هذه المرة الأولى خلال العامين الماضيين التي تتعرض فيها جمهوريتنا لهجوم من قبل شخص يعد محاولة اغتيال".

ونجا ترامب من محاولتي اغتيال سابقتين، كلتاهما خلال حملته الانتخابية لانتخابات 2024، وكشفت المحاولتان عن إخفاقات في جهاز الخدمة السرية، مما أدى إلى تحقيقات وإقالات قادة في الجهاز.
 
 


