كندا: الاشتباه بإصابة راكبة على متن سفينة هونديوس بفيروس هانتا

والمريضة واحدة من أربعة كنديين كانوا على متن السفينة التي أبحرت في 1 نيسان من الأرجنتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي، قبل أن يتفشى هذا المرض النادر الذي تنقله القوارض.
وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان أن أحد الأشخاص الأربعة الأكثر عرضة للإصابة، والذي كان يخضع للعزل الذاتي والمراقبة تحسبًا لظهور أي أعراض، تبيّن أنه مصاب مبدئيًا بفيروس هانتا من سلالة الأنديز.
وتُعد سلالة الأنديز السلالة الوحيدة المعروفة التي يمكن أن تنتقل بين البشر.
وأضاف المسؤولون أن المريضة وزوجها، اللذين أبلغا عن أعراض طفيفة، نُقلا إلى المستشفى، حيث سيبقيان في العزل.
كما نُقل شخص ثالث كان يخضع للعزل في مكان آمن إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والتقييم.
ومن المتوقع صدور نتائج الفحوص خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من الإصابة.
وأكدت وكالة الصحة العامة أن الخطر العام على سكان كندا من تفشي سلالة الأنديز المرتبطة بالسفينة السياحية لا يزال منخفضًا في الوقت الحالي.
