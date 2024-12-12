كندا تهدد وتكشف عن طبيعة ردها المحتمل على تهديدات ترامب

وأصدر دوغ فورد هذا التحذير بعد اجتماع لرؤساء وزراء المقاطعات الكندية استضافه رئيس الوزراء جاستن ترودو في مبنى البرلمان يوم أمس الأربعاء.
وقال دوغ بعد الاجتماع: "سنذهب إلى حد قطع الطاقة عنهم.. نتجه إلى ميشيغان، وننزل إلى ولاية نيويورك ثم إلى ويسكونسن. لا أريد أن يحدث هذا، لكن وظيفتي الأولى هي حماية سكان أونتاريو والكنديين ككل".
وشدد على أنه "علينا أن نكون جاهزين. علينا أن نكون مستعدين للقتال. هذه المعركة قادمة بنسبة 100% في 20 أو 21 يناير".
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الكندية والمكسيكية في اليوم الأول من رئاسته إذا لم يمارس البلدان سيطرة أفضل على الهجرة غير الشرعية والمخدرات على حدودهما.
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