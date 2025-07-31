كندا: سنعترف بدولة فلسطين بعد توفر هذه الشروط .. تفاصيل

وأشار كارني إلى أن "اعتزامنا الاعتراف بدولة فلسطين مبني على إصلاحات يتبناها محمود عباس بإجراء انتخابات في عام 2026 بدون حماس ونزع سلاح الدولة الفلسطينية".
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