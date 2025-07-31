الخميس 2025-07-31 01:16 ص
 

كندا: سنعترف بدولة فلسطين بعد توفر هذه الشروط .. تفاصيل

رئيس وزراء كندا: سنعترف بفلسطين بعد توفر هذه الشروط .. تفاصيل
رئيس وزراء كندا: سنعترف بفلسطين بعد توفر هذه الشروط .. تفاصيل
 
الخميس، 31-07-2025 12:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.اضافة اعلان


وأشار كارني إلى أن "اعتزامنا الاعتراف بدولة فلسطين مبني على إصلاحات يتبناها محمود عباس بإجراء انتخابات في عام 2026 بدون حماس ونزع سلاح الدولة الفلسطينية".
 
 
gnews

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