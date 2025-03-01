 
السبت 2025-03-01 09:56 ص
 

كندا: على الحلفاء العمل مع أوكرانيا بعد مشادّة ترامب وزيلينسكي

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
السبت، 01-03-2025 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنه من المهم أن تعمل بلادها والحلفاء مع فلاديمير زيلينسكي من أجل التوصل إلى السلام في أوكرانيا.اضافة اعلان


وأشارت جولي بعد اجتماع زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحول إلى شجار صاخب إلى أن زيلينسكي "أظهر قيادة وشجاعة عظيمة. لن يقبل باتفاق سيئ.. من المهم لنا التأكد من أننا نعمل معه ومع حلفائنا والتوصل لذلك".

وأضافت: "إذا لم نحصل على صفقة جيدة لأوكرانيا، فإننا نرسل بذلك رسالة إلى روسيا، ونحن نعلم أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه خطوط حمراء. وإذا لم يكن لديه خطوط حمراء، فهذا يعني أن أراضي حلف الناتو ستتعرض للتهديد، وإذا تعرضت أراضي الناتو للتهديد سيعني ذلك تعرضنا أيضا للتهديد".

ووقعت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة".

كما وبخ ترامب زيلينسكي خلال الحديث، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق المعادن، ثم ما لبث ترامب أن استهدفه على وسائل التواصل الاجتماعي، متهما إياه بعدم الاحترام.

روسيا اليوم
 
gnews

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