كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين اعتبارا من منتصف ليل الاثنين لمدة شهر

وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف اسمه "أبلغت هيئة الطيران المدني الكوبية كل الشركات بأنه لن تكون هناك عمليات تزود بالوقود النفاث (جيت فيول) اعتبارا من الثلاثاء 10 شباط الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي".
وأوضح أن الإجراء سيكون ساريا لمدة شهر وأنه سيجبر شركات الطيران التي تشغل رحلات طويلة على القيام بـ"توقف تقني" في رحلات العودة لضمان إعادة تزويدها الكيروسين.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه من المفترض أن تواصل الرحلات الجوية الإقليمية العمل بشكل طبيعي.
وذكرت "إير فرانس" في هافانا أن خدمتها متواصلة مع توقف تقني مخطط له في بلد آخر في منطقة البحر الكاريبي.
وتواجه كوبا أزمة طاقة حادة بعدما أوقفت فنزويلا تزويدها النفط تحت ضغط من الولايات المتحدة، وهددت واشنطن بفرض تعرفات جمركية على الدول التي تبيعها النفط.
وأعلنت الحكومة الكوبية الجمعة سلسلة من الإجراءات الطارئة لمعالجة الأزمة بما فيها العمل لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع والعمل عن بعد في المكاتب الحكومية والشركات التابعة للدولة، بالإضافة إلى فرض قيود على مبيعات الوقود.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة
-
مقتل شخصين بحادث تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب في كوريا الجنوبية
-
وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان
-
ترامب يدعو قادة دوليين إلى الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"
-
ملفات إبستين تدفع سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق للتخلي عن منصبها
-
ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قرب "نهاية العام"
-
30 قتيلا على الأقل في حادث مروري في نيجيريا الأحد
-
أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام