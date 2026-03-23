كوبا تتأهب لهجوم أمريكي محتمل

الوكيل الإخباري- أكد كارلوس فرنانديز دي كوسيو، نائب وزير الخارجية الكوبي، أن بلاده تُجري استعدادات تحسبا لهجوم أمريكي محتمل.





وقال دي كوسيو لشبكة إن بي سي الأمريكية اليوم الأحد: إن "جيشنا على أهبة الاستعداد دائما. بل إنه يستعد هذه الأيام لاحتمال أي عدوان عسكري، لكننا نأمل حقا ألا يحدث ذلك".





