كوريا الجنوبية: الانتخابات الرئاسية المبكرة في 3 يونيو

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية وإدارة شؤون الكوادر في كوريا الجنوبية: "قررت الحكومة خلال اجتماعها في يوم 8 أبريل، تحديد يوم 3 يونيو كموعد للانتخابات الرئاسية وإعلان هذا اليوم عطلة مؤقتة حتى يتمكن الناخبون من المشاركة في التصويت بشكل مريح".
وجرت الإشارة إلى أنه تم اختيار هذا الموعد، بهدف "ضمان وبأقصى حد الحقوق الانتخابية للناخبين"، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للتحضير الكامل للانتخابات.
في وقت سابق، أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، بعد 111 يوما من تقديم البرلمان لمقترح عزل رئيس الدولة و38 يوما من انتهاء جلسات المحكمة، بالإجماع قرارا بعزل رئيس البلاد يون سوك يول، بأغلبية ثمانية أصوات لصالح القرار.
وتم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين، لكن يون أنكر جميع التهم الموجهة إليه.
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