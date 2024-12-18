كوريا الجنوبية.. الرئيس يون يرفض حضور التحقيق في قضية الأحكام العرفية

الوكيل الإخباري - رفض رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول اليوم الأربعاء المثول لقرار استدعائه من قبل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بسيئول في قضية محاولته فرض "الأحكام العرفية" مطلع الشهر الجاري.



وأفادت الدوائر القانونية في كوريا الجنوبية في بيان رسمي بأن فريق التحقيق المشترك المكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، طلب من يون المثول للاستجواب حتى الساعة العاشرة صباح اليوم، لكنه لم يحضر الجلسة.

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ويواجه الرئيس يون تهما بالتحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، وتم تعليق مهامه في انتظار محاكمته أمام المحكمة الدستورية للبت في قرار عزله من قبل الجمعية الوطنية.

RT