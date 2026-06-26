كوريا الجنوبية.. القضاء يصدر حكما بحق السيدة الأولى السابقة

وقضت محكمة سيئول المركزية بإدانة كيم، زوجة الرئيس السابق المخلوع يون سيوك-يول، في جميع التهم الموجهة إليها، والمتعلقة بقبول رشاوى وهدايا باهظة قُدرت قيمتها بنحو 300 مليون وون، أي ما يعادل نحو 195 ألف دولار.
وتضمنت التهم تلقي مجوهرات تزيد قيمتها عن 100 مليون وون، من بينها عقد من دار "فان كليف آند آربلز"، قدمت لها من رئيس مجلس إدارة شركة إنشاءات بين مارس ومايو 2022، مقابل تسهيل تعيين صهره في وظيفة حكومية.
كما شملت الإدانة تلقيها مجسما لسلحفاة من الذهب من لي بيه-ونغ، الرئيس السابق للجنة التعليم الوطنية، في أبريل من العام نفسه، مقابل تعيينه في منصبه، إلى جانب حقيبة من دار "ديور" وساعة من طراز "فاشيرون كونستانتين"، فضلا عن لوحة فنية تلقتها من مدع عام سابق في فبراير 2023.
وطالب فريق الادعاء الخاص في القضية بالحكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف، مؤكدا أنها استغلت موقعها الرسمي لتحقيق مصالح شخصية بشكل متكرر.
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