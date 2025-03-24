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كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء

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أرشيفية
 
الإثنين، 24-03-2025 07:36 ص

الوكيل الإخباري- رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو وأعادته إلى منصب الرئيس المؤقت.

وقد رفض 5 من قضاة المحكمة الثمانية عزل هان، في حين أيده قاضٍ واحد، وصوت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس.

وجاء هذا الحكم بعد ثلاثة أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لأسباب بينها دور هان المزعوم في إعلان الرئيس يون سيوك يول المعزول حاليا، الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي.

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وفي ظل الاضطرابات السياسية المستمرة في البلاد منذ المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، قدمت 5 أحزاب معارضة يوم الجمعة الماضي اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت تشوي سانغ موك بسبب عدم تعيينه القاضي المرشح التاسع في المحكمة الدستورية.

 

RT

 
 
gnews

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