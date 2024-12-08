كوريا الجنوبية.. النيابة العامة تعتقل وزير الدفاع السابق بتهمة الخيانة

وقال مقر التحقيق الخاص الذي يحقق في الاضطرابات السياسية اليوم الأحد إنه تم القبض على كيم ومصادرة هاتفه المحمول. وكما تم إرسال الوزير السابق إلى مركز احتجاز في شرق سيئول.
وجاء ذلك بعد 6 ساعات من مثوله للتحقيق طوال الليل في مقر التحقيق الخاص، حيث قال إنه سيتعاون بنشاط مع التحقيق الجاري.
من جهتهم قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة تجري حاليا مداهمة لمقر الإقامة الرسمي لكيم ومكتبه في إطار تحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له.
وكان كيم وراء اقتراح فرض الأحكام العرفية على الرئيس يون سيوك يول قبل أن يعلنها الأخير مساء الثلاثاء وسط تصاعد الجمود السياسي مع الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.
وقد قدم كيم استقالته، وقبلها يون يوم الخميس الماضي.
ويُعتقد أن النيابة العامة ألقت القبض على كيم نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه والمخاوف من احتمال قيامه بتدمير الأدلة.
ويخطط مقر التحقيق الخاص لطلب مذكرة توقيف رسمية لاعتقال كيم خلال 48 ساعة من احتجازه. وإذا فشلت النيابة في التقدم بطلب للحصول على المذكرة أو رفضتها المحكمة، فسيتم إطلاق سراح كيم على الفور.
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