الإثنين 2025-04-07 08:18 ص
 

كوريا الجنوبية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

ر
أرشيفية
 
الإثنين، 07-04-2025 07:30 ص

الوكيل الإخباري- قررت الحكومة الكورية الجنوبية مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو لاختيار خليفة للرئيس السابق يون سيوك-يول، على أن يتم تأكيد ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وقال مسؤول لوكالة "يونهاب" للأنباء إن الرئيس المؤقت هان دوك-سو يعتزم تأكيد الجدول الزمني خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم غدٍ الثلاثاء.

اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أنه "نظرا لأهمية الأمر ومسألة تحديد موعد الانتخابات كيوم عطلة رسمية مؤقتة، سيتم اعتماد القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء".


ويجب إجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد في غضون 60 يوما بعدما عزلت المحكمة الدستورية يون من منصبه يوم الجمعة الماضي بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية.


وإذا تم تأكيد الجدول الزمني، فسيطلب من المرشحين التسجيل بحلول 11 مايو، وستنطلق فترة الحملة الانتخابية الرسمية في 12 مايو.


كما ينص القانون على أن أي موظف حكومي يعتزم الترشح للرئاسة يجب أن يستقيل قبل موعد الانتخابات بـ30 يوما على الأقل، مما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي لتقديم استقالته.


ومن المقرر أن يتولى الرئيس الذي سيتم انتخابه، منصبه فور إعلان نتائج الانتخابات دون فريق انتقالي، وفق "يونهاب".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية وفاة بحادث على الطريق الصحراوي .. وتحذيرات مشددة من إدارة السير

ا

أسواق ومال تراجعات حادة بسوق الأسهم الأمريكية

الصحفي الفلسطيني أحمد منصور

فلسطين عاجل مشاهد احتراق صحفي في غزة حياً فجر الاثنين تهز الرأي العام

ا

تكنولوجيا لماذا يجب إطفاء وإعادة تشغيل الهواتف الذكية كل فترة؟

ر

عربي ودولي كوريا الجنوبية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

عناصر من القوات الأوكرانية

عربي ودولي الجيش الروسي يسيطر على بلدة في سومي ويدمّر 100 مسيّرة أوكرانية

النفط

أسواق ومال خسائر النفط تتفاقم.. شبح الركود يخنق الأسواق

آلاف الجنود الإسرائيليين أصيبوا في غزة

فلسطين بدنيًا ونفسيًا .. إسرائيل تعلن عدد جنودها المصابين في حرب غزة



 
 





الأكثر مشاهدة