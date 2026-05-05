الثلاثاء 2026-05-05 11:46 ص

كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى العملية الأميركية في مضيق هرمز

الثلاثاء، 05-05-2026 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   قالت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنها ستُجري "مراجعة لموقفها" بشأن الانضمام إلى العمليات الأميركية في مضيق هرمز، بعدما حثّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق.اضافة اعلان


وأُبلِغ الاثنين، عن انفجار وحريق وقعا على متن سفينة شحن كورية جنوبية في الممرّ البحري المغلق فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.

لكن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت الثلاثاء أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا على متن السفينة المتضرّرة "إتش إم إم نامو"، ومن بينهم ستة كوريين جنوبيين، لم يُصابوا بأذى.

وتعليقا على العملية، اعتبر ترامب أن ما حصل يجب أن يدفع سيول للانضمام إلى الجهود الأميركية الهادفة إلى مرافقة السفن العالقة عبر المضيق.

إزاء ذلك، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء إنها ستقوم "بمراجعة موقفنا بعناية"، من دون الالتزام بإجراء أي تغيير في الوقت الراهن.

وأضافت الوزارة أن سول ستحدّد موقفها بالاستناد إلى القانون الدولي، وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتحالفها مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.
 
 


تكنولوجيا هل قام أحدهم بحظرك على "واتساب"؟.. علامات تكشف لك الحقيقة

أخبار الشركات تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل.. الإعلان عن أول بطولة لستاد في الأردن

طب وصحة من عليه تجنب تناول المعجنات

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية الحكومة: الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين رغم تزايد الأعباء

وتقول: "تناول وجبة واحدة فقط في اليوم ليس طبيعيا. لأن نقاط ضعف الشخص هي التي تحدد مواطن الخلل التي قد يعاني منها. وهذا بالتأكيد ليس ضروريا لفقدان الوزن". وتشير الخبيرة، إلى أن الوزن الزائد يكتسب خلال

طب وصحة ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اقتصاد محلي الذهب يواصل التذبذب ومزيد من الانخفاض في الأردن

الكركم

طب وصحة مادة طبيعية تحمي من تلف الكلى الناجم عن السموم البلاستيكية



 
 






