كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى العملية الأميركية في مضيق هرمز

وأُبلِغ الاثنين، عن انفجار وحريق وقعا على متن سفينة شحن كورية جنوبية في الممرّ البحري المغلق فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.
لكن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت الثلاثاء أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا على متن السفينة المتضرّرة "إتش إم إم نامو"، ومن بينهم ستة كوريين جنوبيين، لم يُصابوا بأذى.
وتعليقا على العملية، اعتبر ترامب أن ما حصل يجب أن يدفع سيول للانضمام إلى الجهود الأميركية الهادفة إلى مرافقة السفن العالقة عبر المضيق.
إزاء ذلك، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء إنها ستقوم "بمراجعة موقفنا بعناية"، من دون الالتزام بإجراء أي تغيير في الوقت الراهن.
وأضافت الوزارة أن سول ستحدّد موقفها بالاستناد إلى القانون الدولي، وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتحالفها مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.
