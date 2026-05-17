كوريا الجنوبية تستفسر من إيران عن موقفها إزاء هجوم على سفينة قرب مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الوزير تشو هيون استفسر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني الأحد عن موقف طهران بشأن هجوم استهدف سفينة شحن كورية جنوبية بالقرب من مضيق هرمز.

