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كوريا الجنوبية.. تطورات محاكمة عزل الرئيس يون

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الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك
السبت، 04-01-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري- أوضحت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، أنها ستعقد أولى جلسات المرافعات الشفوية لمحاكمة وعزل الرئيس يون سيوك يول في يوم 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية.

وأشارت القاضية لي مي سون إلى أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد في الساعة الثانية ظهرا في يوم 14 يناير (بتوقيت كوريا الجنوبية)، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.

وستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" في يوم 14 ديسمبر بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي.

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هذا وقررت المحكمة عقد الجلسة التالية لمرافعات المحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" الجلسة الأولى.

 

RT 

 
gnews

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