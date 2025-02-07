 
الجمعة 2025-02-07 03:18 ص
 

كوريا الجنوبية تطور مدمرات بحرية لجيشها

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 07-02-2025 01:41 ص

الوكيل الإخباري-   ذكر موقع The Defense Post أن كوريا الجنوبية تعمل على مشروع لتطوير مدمرات لسلاح البحرية في جيشها.

اضافة اعلان

 

وأشار الموقع إلى أن السلطات الكورية الجنوبية اختارت شركتي Hanwha Ocean وHyundai Heavy Indu كمرشحين نهائيين للمنافسة على دور المقاول الرئيسي لمشروع تطوير مدمرات بحرية من نوع KDDX.

وتبعا للموقع فإن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 5.5 مليار دولار تقريبا، وفي إطاره سيتم تطوير 6 مدمرات من فئة KDDX لصالح سلاح البحرية في كوريا الجنوبية، ومن المفترض أن يتسلم الجيش الكوري الجنوبي هذه السفن بحلول عام 2036.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيف

عربي ودولي النيجر .. الجيش يعلن مقتل 10 جنود على الأقل في كمين

ترامب

عربي ودولي ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله

ارشيفية

فلسطين انفجارات بمخيم جنين تزامنا مع استمرار العملية العسكرية

ارشيفية

عربي ودولي مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحون بشمال غرب باكستان

ارشيفية

عربي ودولي كوريا الجنوبية تطور مدمرات بحرية لجيشها

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يحول عمارة سكنية بطولكرم إلى ثكنة عسكرية بعد طرد سكانها

ارشيفية

أخبار محلية الأسرة الأردنية تحيي الذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة



 




الأكثر مشاهدة