كوريا الجنوبية تطور مدمرات بحرية لجيشها

وتبعا للموقع فإن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 5.5 مليار دولار تقريبا، وفي إطاره سيتم تطوير 6 مدمرات من فئة KDDX لصالح سلاح البحرية في كوريا الجنوبية، ومن المفترض أن يتسلم الجيش الكوري الجنوبي هذه السفن بحلول عام 2036.
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