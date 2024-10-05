 
السبت 2024-10-05 03:53 م
 

كوريا الجنوبية تعلن إجلاء 96 من رعاياها من لبنان

العلم الكوري الجنوبي
العلم الكوري الجنوبي
السبت، 05-10-2024 12:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كوريا الجنوبية، السبت، إجلاء 96 من رعاياها من لبنان، بواسطة طائرة عسكرية.اضافة اعلان


وبحسب وكالة أنباء يونهاب، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الطائرة التي تقل الرعايا الذين تم إجلاؤهم من لبنان حطت في قاعدة "سيوننام" الجوية جنوبي العاصمة سيول.

وجاء في البيان أن كوريا الجنوبية ستواصل مراقبة الوضع في لبنان والشرق الأوسط عن كثب، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الكوريين الجنوبيين في المنطقة.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بوجود 130 مواطنا كوريا جنوبيا في لبنان، و110 في إيران، و480 في إسرائيل.

الأناضول
 
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