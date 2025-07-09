كوريا الجنوبية تعيد 6 من جارتها الشمالية تم إنقاذهم في البحر الشرقي

وقال مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إنهم عبروا خط الحدود الشمالي الذي يشكل الحدود البحرية الفعلية، في حوالي الساعة التاسعة صباحا، على متن قارب خشبي.
وذكر المسؤول أن القارب اتجه نحو زورقي دورية كوريين شماليين كانا ينتظران على الجانب الآخر، ثم تحركت الثلاث مركبات بعد ذلك نحو الشمال.
وفي مايو الماضي، أنقذت كوريا الجنوبية 4 كوريين شماليين كانوا على متن سفينة جرفتها الأمواج إلى الجانب الكوري الجنوبي من البحر الشرقي، بعد حادثة مماثلة في مارس أنقذت فيها اثنين آخرين من البحر الأصفر. وقد أعربوا جميعا عن رغبتهم في العودة إلى الشمال.
وأشار المتحدث باسم الوزارة كو بيونغ-سام إلى أسباب إنسانية، مؤكدا في وقت سابق من هذا الأسبوع خطة إعادة 6 كوريين شماليين إلى الشمال بسرعة وبشكل آمن. وأفادت التقارير أن الوزارة تحققت عدة مرات من نيتهم العودة إلى الشمال.
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