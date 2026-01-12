كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا في اتهامات اختراق طائراتها للأجواء الشمالية

وأوضح أن فرقة العمل المشتركة ستكشف الحقائق بوضوح من خلال إجراء تحقيق سريع وصارم.
ويأتي تشكيل فرقة العمل المشتركة بعد يومين فقط من توجيهات الرئيس لي جيه ميونغ يوم السبت بانطلاق تحقيق من قبل فريق مشترك بين الجيش والشرطة.
وزعمت كوريا الشمالية في بيان صدر يوم السبت عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي أن كوريا الجنوبية انتهكت سيادتها بإرسال طائرات مسيرة في سبتمبر من العام الماضي وفي 4 يناير، مضيفة أن المسيرات تم إسقاطها بوسائل إلكترونية بالقرب من كيسونغ.
