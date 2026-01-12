كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا في اتهامات اختراق طائراتها للأجواء الشمالية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "يونهاب" بأن السلطات الكورية الجنوبية شكلت فرقة عمل مشتركة بين الجيش والشرطة الاثنين للتحقيق في مزاعم كوريا الشمالية بأن طائرات مسيرة جنوبية توغلت في الشمال.

