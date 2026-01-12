الإثنين 2026-01-12 01:12 م

كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا في اتهامات اختراق طائراتها للأجواء الشمالية

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة مدمرة
 
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "يونهاب" بأن السلطات الكورية الجنوبية شكلت فرقة عمل مشتركة بين الجيش والشرطة الاثنين للتحقيق في مزاعم كوريا الشمالية بأن طائرات مسيرة جنوبية توغلت في الشمال.

وقال مكتب التحقيق الوطني التابع لوكالة الشرطة الوطنية في بيان صحفي إنه تم تشكيل فرقة عمل مشتركة تضم نحو 30 فردا، من بينهم 20 من الشرطة و10 من الجيش، مضيفا أن فرقة العمل المشتركة التي يرأسها مدير مكتب التحقيق الوطني، بدأت التحقيق.

وأوضح أن فرقة العمل المشتركة ستكشف الحقائق بوضوح من خلال إجراء تحقيق سريع وصارم.

ويأتي تشكيل فرقة العمل المشتركة بعد يومين فقط من توجيهات الرئيس لي جيه ميونغ يوم السبت بانطلاق تحقيق من قبل فريق مشترك بين الجيش والشرطة.

وزعمت كوريا الشمالية في بيان صدر يوم السبت عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي أن كوريا الجنوبية انتهكت سيادتها بإرسال طائرات مسيرة في سبتمبر من العام الماضي وفي 4 يناير، مضيفة أن المسيرات تم إسقاطها بوسائل إلكترونية بالقرب من كيسونغ.

 
 


