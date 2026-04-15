كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار إلى إيران

الأربعاء، 15-04-2026 10:24 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها قررت تقديم مساعدات إنسانية لإيران بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، بناء على طلب من منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن المساعدات الإنسانية ستُسلّم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربة عن أملها في أن يُسهم هذا الدعم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرسلت سيئول مبعوثا خاصا إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار سعي كوريا الجنوبية لضمان سلامة سفنها وأفراد طواقمها الذين ما زالوا عالقين في مضيق هرمز.


وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت الشهر الماضي مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة مليوني دولار أمريكي.

 
 


عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

F

أخبار محلية السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع الأردن لدعم التعاون الاقتصادي

. هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

فن ومشاهير هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

عربي ودولي إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

عربي ودولي واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

طب وصحة تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

ا

أخبار محلية رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية

ب

أخبار محلية حسّان ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة



 






