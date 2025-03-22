كوريا الجنوبية: مقتل 4 أشخاص في حرائق غابات

وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية إن الحريق اندلع في مقاطعة سانشونغ بعد ظهر الجمعة، ما استدعى نشر 304 عناصر إضافيين و20 طائرة مروحية، فيما أكدت دائرة الغابات الكورية أن حرائق الغابات اندلعت في مناطق أخرى مع الإبلاغ عن 16 حالة جديدة اليوم.
-
أخبار متعلقة
-
غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوبي دمشق
-
وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان
-
مطار هيثرو يستعيد حركته الكاملة بعد توقفها جراء حريق
-
الجيش الإسرائيلي: الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان غير معروفة
-
اليونيفيل تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف جنوب لبنان
-
شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الشرطة التركية تعتقل أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات
-
واشنطن تعترف بصعوبة وقف إطلاق النار بغزة وحماس تؤكد تمسكها بالمفاوضات