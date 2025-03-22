كوريا الجنوبية: مقتل 4 أشخاص في حرائق غابات

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن مصرع 3 رجال إطفاء وموظف حكومي في حريق غابات، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية الشرقية.

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