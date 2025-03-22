السبت 2025-03-22 08:53 م
 

كوريا الجنوبية: مقتل 4 أشخاص في حرائق غابات

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
 
السبت، 22-03-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن مصرع 3 رجال إطفاء وموظف حكومي في حريق غابات، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية الشرقية.

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وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية إن الحريق اندلع في مقاطعة سانشونغ بعد ظهر الجمعة، ما استدعى نشر 304 عناصر إضافيين و20 طائرة مروحية، فيما أكدت دائرة الغابات الكورية أن حرائق الغابات اندلعت في مناطق أخرى مع الإبلاغ عن 16 حالة جديدة اليوم.

 
 
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