كوريا الشمالية: اتهام واشنطن لنا بأننا نمثل تهديدا إلكترونيا "افتراء

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تنشر معلومات كاذبة حول "تهديد إلكتروني غير موجود" من كوريا الشمالية لأغراض سياسية، واصفا هذه الاتهامات بأنها "ليست سوى افتراء سخيف لتشويه صورة بلدنا".
وأكد المتحدث أن كوريا الشمالية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحماية حقوق مواطنيها في الفضاء الإلكتروني ومصالحهم.
ووجه مسؤولون أميركيون اتهامات إلى كوريا الشمالية مرارا برعاية أنشطة إلكترونية تشمل القرصنة وسرقة عملات مشفرة واستخدام شبكات من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الخارج لتمويل برامجها التسليحية.
وفي آذار، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية ستة أفراد وكيانين على قائمة العقوبات بسبب صلاتهم بعمليات في مجال تكنولوجيا المعلومات يقوم بها أفراد من كوريا الشمالية، موضحة أنهم ساعدوا في توجيه عوائد غير قانونية عبر الأصول الرقمية.
وقالت السلطات الأميركية إن هذه المخططات ما زالت جارية.
