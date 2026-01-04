كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد تعديا خطيرا على سيادة فنزويلا

01:58 م

الوكيل الإخباري- نددت كوريا الشمالية الأحد باعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية اعتبرت بأنها تمثّل "تعديا على سيادة" فنزويلا، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي. اضافة اعلان





وأفاد ناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية بأن بيونغ يانغ "تندد بشدة بالعمل الهادف للهيمنة الذي ارتُكب في فنزويلا".



وأضاف بأن "الحادث مثال آخر يؤكد مجددا وبوضوح الطبيعة المارقة والوحشية للولايات المتحدة".

