كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد تعديا خطيرا على سيادة فنزويلا

وأفاد ناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية بأن بيونغ يانغ "تندد بشدة بالعمل الهادف للهيمنة الذي ارتُكب في فنزويلا".
وأضاف بأن "الحادث مثال آخر يؤكد مجددا وبوضوح الطبيعة المارقة والوحشية للولايات المتحدة".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى بكين في زيارة رسمية
-
الصين: على واشنطن الإفراج فورا عن مادورو
-
من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟
-
روبيو يلمح إلى أن دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا
-
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ"داعش" في سوريا
-
المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا
-
الرئيس الفنزويلي وزوجته يصلان إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة الفيدرالية
-
نائب رئيس فنزويلا تطالب بالإفراج عن مادورو وتعلن استنفارا وطنيا شاملا