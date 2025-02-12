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كوريا الشمالية: اقتراح ترامب السيطرة على غزة "تبجح"

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دونالد ترامب
الأربعاء، 12-02-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري- نددت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع ووصفته بأنه "تبجح"، متهمة واشنطن باللصوصية.

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وجاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن آمال الفلسطينيين الضئيلة في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح، دون أن تذكر ترامب بشكل مباشر.


وقالت الوكالة "العالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة بسبب إعلان الولايات المتحدة الصاعق".

 

الجزيرة

 
gnews

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