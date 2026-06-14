الأحد 2026-06-14 09:34 ص

كوريا الشمالية: التهديدات الخارجية لن تغيّر موقفنا النووي

كوريا الشمالية: التهديدات الخارجية لن تغيّر موقفنا النووي
كوريا الشمالية: التهديدات الخارجية لن تغيّر موقفنا النووي
 
الأحد، 14-06-2026 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   قالت كوريا الشمالية إن مسألة سلاحها النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"، منتقدة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الردع النووي.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "الخطاب العبثي الصادر عن الولايات المتحدة وحلفائها، إلى جانب تعاونهما في تشكيل تهديد نووي ضد بيونغ يانغ، لن يؤثر أبدًا على الموقف النهائي الذي لا رجعة فيه لكوريا الشمالية باعتبارها دولة حائزة للأسلحة النووية".

وكان مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد بحثوا الأسبوع الماضي في سيول سبل تعزيز الردع النووي والاستعداد لمواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية، خلال اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية.

وحتى يناير/كانون الثاني 2025، كانت الدول التسع المسلحة نوويًا، وهي: روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، تملك 12 ألفًا و 241 رأسًا نوويًا، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

وتملك الولايات المتحدة وروسيا نحو 90% من الأسلحة النووية على مستوى العالم، وقد نفذتا برامج رئيسية لتحديثها في السنوات الأخيرة، وفق المعهد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قرارات حكومية جديدة تغيّر شكل الإنفاق الحكومي في الأردن

أخبار محلية قرارات حكومية جديدة تغيّر شكل الإنفاق الحكومي في الأردن

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي شهيدان في غارات إسرائيلية متواصلة على النبطية وصور

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين

اقتصاد محلي 3193 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

صورة تعبيرية

خاص بالوكيل هل توجد موجة حارة في طريقها إلى الأردن هذا الأسبوع ؟ .. الأرصاد الجوية توضح

الأمن العام يتدخل لإخماد حريق شاحنة على الطريق الصحراوي دون إصابات

خاص بالوكيل يقظة كوادر الامن العام تحول دون وقوع كارثة على الصحراوي - فيديو

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام يكشف سبب انطلاق صافرات الانذار في الاردن

قرار تاريخي يتعلق بعدد السكان في هذه الدولة الأوروبية

عربي ودولي قرار تاريخي يتعلق بعدد السكان في هذه الدولة الأوروبية

اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"

أخبار محلية اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"



 
 






الأكثر مشاهدة

 