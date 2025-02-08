كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تساوم قط على أسلحتها النووية

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الأسلحة النووية الموجودة لدى جيش البلاد، مخصصة لردع التصرفات العدوانية من جانب القوى المعادية، ولا تعتبر موضوعا لأي صفقة أو اتفاق.



وقالت الوكالة في تعليقها: "تكمن مهمة قواتنا المسلحة في التصدي لأية أعمال عدوانية من جانب القوى المعادية التي قد تنتهك سيادة البلاد وأمن الشعب، وتهدد السلام في المنطقة. بلادنا لا تحتاج إلى اعتراف من أي أحد بالنسبة لأسلحتها النووية، التي طبعا لن تكون موضوعا لأي صفقة تعرض التخلي عنها مقابل أي ثمن مهما كان".

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وكان ترامب، قد وصف في اليوم الأول من ولايته الثانية، كوريا الشمالية بأنها "دولة نووية".