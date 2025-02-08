 
السبت 2025-02-08 10:09 ص
 

كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تساوم قط على أسلحتها النووية

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 08-02-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الأسلحة النووية الموجودة لدى جيش البلاد، مخصصة لردع التصرفات العدوانية من جانب القوى المعادية، ولا تعتبر موضوعا لأي صفقة أو اتفاق.

وقالت الوكالة في تعليقها: "تكمن مهمة قواتنا المسلحة في التصدي لأية أعمال عدوانية من جانب القوى المعادية التي قد تنتهك سيادة البلاد وأمن الشعب، وتهدد السلام في المنطقة. بلادنا لا تحتاج إلى اعتراف من أي أحد بالنسبة لأسلحتها النووية، التي طبعا لن تكون موضوعا لأي صفقة تعرض التخلي عنها مقابل أي ثمن مهما كان".

اضافة اعلان


وكان ترامب، قد وصف في اليوم الأول من ولايته الثانية، كوريا الشمالية بأنها "دولة نووية".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

غرفة تجارة عمان

أخبار محلية تشكيل مجلس شراكة بين تجارة عمان ونقابة التخليص

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يشن حملة مداهمات على منازل ذوي أسرى سيفرج عنهم بالدفعة الخامسة

22

طب وصحة لمقاومة أعراض الشيخوخة.. تناول هذا الطعام السحري

أرشيفية

عربي ودولي كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تساوم قط على أسلحتها النووية

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يفجر مخزنا ويعتقل مواطنا من نابلس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي

أرشيفية

أخبار محلية وزارة الأوقاف تبدأ بتسليم تصاريح الحج

جانب من القتال في العاصمة الخرطوم

عربي ودولي الجيش يواصل تقدمه نحو الخرطوم ويدمج قوات النخبة مع "درع السودان"



 




الأكثر مشاهدة