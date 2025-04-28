كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية أكدت لأول مرة أنها نشرت قوات للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا بموجب أمر من الزعيم كيم جونج أون. اضافة اعلان





وأضافت أن القوات قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي تحتلها أوكرانيا.