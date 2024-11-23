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كوريا الشمالية تتهم واشنطن بمفاقمة الوضع في المنطقة

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أرشيفية
السبت، 23-11-2024 08:26 ص

الوكيل الإخباري- اتهمت وزارة الدفاع الكورية الشمالية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ومفاقمة الوضع في المنطقة إلى مرحلة كارثية.

وقال رئيس المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الكورية الشمالية في تقرير بعنوان "اتخاذ تدابير الدفاع عن النفس لحماية البيئة الأمنية للدولة هو الواجب الدستوري للقوات المسلحة الكورية الشمالية": "في الآونة الأخيرة، تم تنفيذ مظاهرات عسكرية أمريكية تستهدف كوريا الشمالية بشكل مستمر في شبه الجزيرة الكورية وحولها، مما أدى إلى تصعيد التوترات العسكرية في المنطقة".

وكمثال على ذلك أشار المسؤول إلى نشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "جورج واشنطن" في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، وإجراء مناورات "فريدوم إيدج" العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك نشر الغواصة النووية "كولومبيا" من طراز "لوس أنجلوس" في قاعدة بوسان، وتحليق طائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135S في المجال الجوي فوق بحر اليابان في 21 نوفمبر الجاري.

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ووفقا للوزارة، فإن الولايات المتحدة خلقت بذلك جوا من "المواجهة النووية" وارتكبت أعمال تجسس جوي ضد العمق الاستراتيجي لكوريا الشمالية.


وأضافت: "إن الأعمال الاستفزازية العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية... تقود الوضع في المنطقة إلى وضع كارثي لا رجعة فيه".


وطالبت الوزارة بشدة الولايات المتحدة وحلفاءها بالتوقف الفوري عن القيام بمزيد من الأعمال العدائية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار.


وشددت على أنها ستتخذ تدابير لحماية الوضع الأمني للدولة والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتكافؤ القوات في المنطقة.

 

RT

 
gnews

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