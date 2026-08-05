كوريا الشمالية تتوعد بـ"خيارات عسكرية" مع تسارع وتيرة تسلّح اليابان

الوكيل الإخباري- اتهمت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء اليابان بأنها "تتحوّل إلى دولة حرب"، في ظلّ مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ.

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وشرعت اليابان تدريجيا في الابتعاد عن نهجها السلمي الذي تبنّته بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال زيادة الإنفاق العسكري، وتوسيع اتفاقات التعاون الدفاعي، ونشر منصات إطلاق صواريخ في جزرها النائية.