الأربعاء 2026-08-05 04:12 م

كوريا الشمالية تتوعد بـ"خيارات عسكرية" مع تسارع وتيرة تسلّح اليابان

علم كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
 
الأربعاء، 05-08-2026 02:36 م

الوكيل الإخباري-   اتهمت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء اليابان بأنها "تتحوّل إلى دولة حرب"، في ظلّ مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ.

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وشرعت اليابان تدريجيا في الابتعاد عن نهجها السلمي الذي تبنّته بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال زيادة الإنفاق العسكري، وتوسيع اتفاقات التعاون الدفاعي، ونشر منصات إطلاق صواريخ في جزرها النائية.

 

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، قالت كيم يو جونغ إن قيادة بلادها "ستتخذ خيارات عسكرية إضافية تفرضها بوضوح التحوّلات التي تشهدها اليابان".
وأضافت "اليابان، الدولة المجرمة في زمن الحرب، تسرّع تحولها إلى دولة حرب".

 
 


gnews

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