كوريا الشمالية تتوعد بـ"خيارات عسكرية" مع تسارع وتيرة تسلّح اليابان

وشرعت اليابان تدريجيا في الابتعاد عن نهجها السلمي الذي تبنّته بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال زيادة الإنفاق العسكري، وتوسيع اتفاقات التعاون الدفاعي، ونشر منصات إطلاق صواريخ في جزرها النائية.
وأضافت "اليابان، الدولة المجرمة في زمن الحرب، تسرّع تحولها إلى دولة حرب".
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