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كوريا الشمالية تجدد إطلاق بالونات القمامة على الجنوبية

بالون يحمل القمامة أطلقته كوريا الشمالية
بالون يحمل القمامة أطلقته كوريا الشمالية
الخميس، 24-10-2024 10:08 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية نحو 20 بالونا تحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية فجر اليوم الخميس، بعد انقطاع استمر 5 أيام.

وأضاف الجيش فيما بعد العثور على أكثر من 10 بالونات قمامة في ضواحي سيؤل بما في ذلك في أراضي المقر الرئاسية، مؤكدة أن البالونات كانت تحتوي أيضا على منشورات دعائية تضمنت انتقادات للرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول والسيدة الأولى للبلاد كيم غون هي. ولم يتم العثور فيها على مواد خطرة.

وأطلقت كوريا الشمالية منذ مايو الماضي آلاف البالونات المحملة بالقمامة كرد انتقامي على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء من الجنوب عبر الحدود.

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RT

 
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