كوريا الشمالية تجدد إطلاق بالونات القمامة على الجنوبية

وأضاف الجيش فيما بعد العثور على أكثر من 10 بالونات قمامة في ضواحي سيؤل بما في ذلك في أراضي المقر الرئاسية، مؤكدة أن البالونات كانت تحتوي أيضا على منشورات دعائية تضمنت انتقادات للرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول والسيدة الأولى للبلاد كيم غون هي. ولم يتم العثور فيها على مواد خطرة.
وأطلقت كوريا الشمالية منذ مايو الماضي آلاف البالونات المحملة بالقمامة كرد انتقامي على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء من الجنوب عبر الحدود.
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