الإثنين 2025-12-29 09:10 ص

كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى

إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية
الإثنين، 29-12-2025 06:39 ص
الوكيل الإخباري-   أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى في البحر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الاثنين.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم دعا خلال مناورة صاروخية أجريت الأحد إلى تطوير "غير محدود ومستدام" للقوة النووية لبلاده.

ويبدو أن هذه التجربة كانت أول اختبار من هذا النوع منذ مطلع تشرين الثاني.

من جهتها، ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أنه رصد إطلاق صواريخ عدة من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك

براميل نفط معدة للتصدير

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : وقوع حادثي دهس في عمان اليوم

طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 تابعة لسلاح الجو التايواني

عربي ودولي الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير تحذر الأردنيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض

فلسطين ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة

تعبيرية

شؤون برلمانية لجنة الزراعة والمياه النيابية تناقش اليوم الواقع المائي في المملكة

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا



 






الأكثر مشاهدة