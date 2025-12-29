كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى

06:39 ص

الوكيل الإخباري- أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى في البحر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الاثنين. اضافة اعلان





وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم دعا خلال مناورة صاروخية أجريت الأحد إلى تطوير "غير محدود ومستدام" للقوة النووية لبلاده.



ويبدو أن هذه التجربة كانت أول اختبار من هذا النوع منذ مطلع تشرين الثاني.



من جهتها، ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أنه رصد إطلاق صواريخ عدة من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ.

