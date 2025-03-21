كوريا الشمالية تختبر صاروخا دفاعيا جويا من طراز جديد

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الوكيل الإخباري- أفادت محطة إذاعة "صوت كوريا"، يوم الخميس، بأن الإدارة العامة للقوات الصاروخية الكورية الشمالية اختبرت نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات. اضافة اعلان

