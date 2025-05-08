كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

وقالت: " كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان، هيئة الأركان المشتركة (في كوريا الجنوبية) تعكف على تحليل مواصفات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية، بما في ذلك نوعها ومداها".
وكانت آخر مرة أطلقت فيها الشمالية عدة صواريخ باليستية، يُفترض أنها قصيرة المدى في 10 مارس الماضي، في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة الربيعية.
وفي 20 مارس الماضي، أفادت محطة إذاعة "صوت كوريا"، أجرت الإدارة العامة الكورية الشمالية للصواريخ، إطلاقا تجريبيا لنظام سلاح صاروخي مضاد للطائرات من طراز جديد بهدف اختبار قدرته القتالية الشاملة".
وحضر الاختبارات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من اللجنة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.
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