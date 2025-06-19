كوريا الشمالية تعتبر الهجمات الإسرائيلية على إيران "جريمة ضد الإنسانية"

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الوكيل الإخباري- نددت كوريا الشمالية الخميس، بالضربات الإسرائيلية على إيران وحذرت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية من "إشعال فتيل الحرب"، وفق ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "تعرب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وتدينه بشدة"، مضيفا أن قتل إسرائيل للمدنيين هو "جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية".



وأضاف أن "العمل غير القانوني (...) الذي تقوم به إسرائيل يثير خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط".