كوريا الشمالية تعتبر الهجمات الإسرائيلية على إيران "جريمة ضد الإنسانية"

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "تعرب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وتدينه بشدة"، مضيفا أن قتل إسرائيل للمدنيين هو "جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية".
وأضاف أن "العمل غير القانوني (...) الذي تقوم به إسرائيل يثير خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط".
-
أخبار متعلقة
-
غروسي: لا تأكيد لجهد إيراني لتصنيع سلاح نووي
-
إيه بي سي: الهجوم الأميركي المحتمل على منشأة فوردو لن يكون ضربة واحدة فقط
-
عراقجي: لم ولن نسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية
-
صحيفة: إيران ستقبل عرض ترامب للقاء قريبا
-
وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ كبار مساعديه بالموافقة على خطط الهجوم على إيران
-
إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل
-
إيران تعلن استخدام مسيرات ذات رؤوس متفجرة بقصف إسرائيل
-
ستارمر وأمير قطر يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط