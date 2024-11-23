 
السبت 2024-11-23 01:58 م
 

كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو

جانب من اجتماعات المؤتمر الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري الشمالي في بيونغ يانغ
جانب من اجتماعات المؤتمر الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري الشمالي في بيونغ يانغ
السبت، 23-11-2024 12:57 م
الوكيل الإخباري- نددت كوريا الشمالية -اليوم السبت- بالتدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة، وحذرت من أنها ستتخذ "إجراءات فورية" إذا لزم الأمر للدفاع عن نفسها.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية "نحذر بشدة الولايات المتحدة وأتباعها المعادين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للكف -على الفور- عن الأعمال العدائية، التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستفزاز وعدم الاستقرار بما قد يدفع المواجهة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها إلى صراع مسلح حقيقي".

وقال جيش كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن جميع الخيارات متاحة وسيتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر للسيطرة على المخاطر بشكل استباقي، بينما يراقب عن كثب النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها.

وأجرت الدول الثلاث قبل أيام مناورات مشتركة استمرت 3 أيام، وأطلق عليها اسم "حافة الحرية"، وشاركت فيها طائرات مقاتلة وطائرات دورية بحرية، فضلا عن حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن" التي تعمل بالطاقة النووية.

وتسمى المناورات "حافة الحرية"، وهي عبارة عن مزج اسمي أكبر مناورتين عسكريتين تجريهما الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية "درع الحرية"، ومع اليابان "حافة كين".

الجزيرة
 
gnews

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